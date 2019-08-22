اليوان يبلغ أدنى مستوى في 11 عاما

2019/08/22 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار يوم الخميس بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، مما حفز بنوك صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة.

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