“بالفديو”.. المرأة التي تعرضت للضرب في مشهد تروي تفاصيل الحادثة: ضربني لاني عربية

2019/08/22 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت المرأة العراقية التي تعرضت للضرب في مدينة مشهد الايرانية، ان السبب في ذلك يعود لانها عربية.وتعرضت السيدة وهي من اهالي محافظة النجف بتاريخ يوم 18 من شهر اب الجاري الى ضرب مبرح من قبل ضابط ايراني برتبة ملازم بمطار مشهد الدولي.واعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس انها تتابع باهتمام “بالغ” […]

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