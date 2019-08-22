بدءا من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية بدل جواز السفر

2019/08/22 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد السلطات السعودية لإدخال “بطاقة الحاج الذكية” حيز الخدمة، الموسم المقبل، بما يخفف عن كاهل الحجاج كثيرا، ويغنيهم تقريبا عن كل البطاقات التي يحملونها.وأشاد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، بابتكار بطاقة الحج الذكية.ونشر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يشرح تفاصيل البطاقة الذكية.وستكون في البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه […]

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