نائب عن ديالى يحذر من بروز نشاط “داعش” في البادية الشرقية

2019/08/22 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر عضو مجلس النواب فرات التميمي، الخميس، من بروز نشاط تنظيم “ داعش” الاجرامي في البادشة الشرقية في شرق محافظة ديالى.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاشهر القليلة الماضية شهد الندا والتي تمثل البلدية الشرقية لمحافظة ديالى تحرك واضح لخلايا داعش خاصة من خلال تفجير العبوات الناسفة على الدوريات الامنية ما اسفر […]

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