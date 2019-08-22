واسط تكشف عن إجراءات استباقية لتسهيل حركة مرور الزائرين خلال محرم

2019/08/22 | 10:00

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بغداد :سومر نيوز

كشف مجلس محافظة واسط، الخميس، عن توجهه لاتخاذ جملة اجراءات من شأنها تسهيل حركة مرور الزائرين عبر منفذ ...

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