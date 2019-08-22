الزوراء يخسر امام اتحاد طنجة المغربي بالبطولة العربية

2019/08/22 | 10:00

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بغداد :سومر نيوز

تلقى فريق الزوراء، خسارة قاسية امام نظيره اتحاد طنجة المغربي بخسارته بثلاثة اهداف دون رد في الملحق الم...

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