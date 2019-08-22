الكندي: الحكومة تملك خيارات كثيرة لمواجهة القصف الأميركي وحملات التجسس

2019/08/22 | 10:00

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بغداد :سومر نيوز

بين الخبير الأمني هاشم الكندي، الخميس، ان الحكومة لديها خيارات كثيرة لانهاء مسلسل استهداف قواعد الحشد ...

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