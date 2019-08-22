2019/08/22 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M4iWlzPu9x4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة .. الاباء والعمائم - المناورة - حلقة ١٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة .. الاباء والعمائم - المناورة - حلقة ١٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).