2019/08/22 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم، بان دوري كرة القدم للسيدات سينطلق في السودان الشهر المقبل وسيتضمن مشاركة 18 ناديا في ثلاث مناطق مختلفة في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.وقالت ميرفت حسين مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني, “ستبدأ منافسات دوري كرة القدم النسائية لأول مرة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشهر المقبل دوري كرة القدم للسيدات في دولة عربية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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