2019/08/22 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال القيادي في جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاء بالاتفاق بين تحالفي سائرون والفتح وان أي نجاح يحققه سوف يحسب للتحالفين، مشيراً الى ان ثلاثة فصائل رفضت اوامر القائد العام للقوات المسلحة بشأن تنظيم عمل الحشد الشعبي.واضاف الملا لبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملا: عبد المهدي انتجه تحالفان وثلاثة فصائل رفضت اوامره المركز الخبري الوطني.

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