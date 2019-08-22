رسمياً ..حالات الإيدز تزداد للضعف في ذي قار

2019/08/22 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار إزايد حالات الإصابة المسجلة رسمياً بمرض الإيدز في ذي قار إلى أكثر من الضعف في العام الحالي .وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري , إن حالات الإصابة بالإيدز ارتفعت إلى عشر حالات في العام الحالي بعد أن كانت أربع فقط في العام الماضي .وأكد …

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