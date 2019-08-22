سيطرات امنية تفرض

2019/08/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي يوم الخميس ان هناك عدة سيطرات امنية في المحافظة تفرض اتاوات بالدينار والدولار وبقوة السلاح على اصحاب السيارات والشاحنات.

وقال التميمي في بيان صحفي اليوم انه "وردتنا شكاوى عديدة من وجود افراد مسيئين في الاجهزة الامنية التي قاتلت داعش يفرضون اتاوات بالدينار والدولار على اصحاب السيارات والشاحنات المحملة بمختلف المواد والبضائع".

واضاف ان "سيطرات المياح والناي ومدرع وبنجانة تفرض اتاوات 25 الف دينار على اصحاب السيارات وتلقينا شكاوي من مواطنين اصحاب شاحنات وسيارات من سيطرة مياح تدعي نفسها تابعة لقيادة عمليات ديالى وتأخذ من كل سيارة 25 الف دينار وسيطرة الغباشي كل سيارة محملة حلال 400 دولار والدجاج التركي 500 دولار وسيطرة بنجانة 200 دولار وسيطرة مدرع 400 دولار".

واعتبر التميمي "عدم مرور الشاحنات واللوريات والمساومة على وقوفها من الساعة 4 الى 5 صباحا امر مساعد لهذه الاتاوات مما يؤدي الى تخسف الطرق الخارجية والشوارع وتهديم البنى التحتية للطرق الخارجية".

وناشد النائب "رئيس مجلس الوزراء بانهاء هذا الامر ومحاسبة المسيئين وتقديمهم للعدالة اضافة الى انهاء العمل بها التوقيت لمرور الشاحنات واللوريات واختيار طرق بديلة لها".

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