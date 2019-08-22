استشهاد وإصابة 4 جنود بالهجوم الإرهابي على النقطة الأمنية في ديالى

2019/08/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد وإصابة 4 جنود بالهجوم الإرهابي على النقطة الأمنية في ديالى.

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