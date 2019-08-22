2019/08/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، القاء القبض على 4 متهمات بجرائم الاتجار بالبشر في بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: اعتقال 4 متهمات بجرائم الاتجار بالبشر في بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: اعتقال 4 متهمات بجرائم الاتجار بالبشر في بعقوبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).