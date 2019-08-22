2019/08/22 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع المؤشر نيكي القياسي،اليوم الخميس ، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وصعد نيكي 0.42 في المئة إلى 20706.07 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المئة إلى 1501.87 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع المؤشر نيكي 0.42% في بداية تعاملات بورصة طوكيو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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