2019/08/22 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي.وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من “قادة داعش الرئيسيين”، وعددهم ثلاثة.والقادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 ملايين دولار لمن يبلغ عن 3 دواعش وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 ملايين دولار لمن يبلغ عن 3 دواعش) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 ملايين دولار لمن يبلغ عن 3 دواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).