2019/08/22 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد …اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، القاء القبض على 4 متهمات بجرائم الاتجار بالبشر في بعقوبة.وذكر بيان للقيادة تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية في القضاء على الامراض الاجتماعية التي لها اثار سلبية في المجتمع ولأنها تعكس صورة من التخلف الحضاري للبلاد”، مبينا ان “شرطة ديالى نفذت […]

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