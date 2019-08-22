أمانة بغداد تزيل سوق شعبي في الشرطة الرابعة

2019/08/22 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعلنت امانة بغداد، يوم الخميس، عن ازالة سوق شعبي متجاوز

جنوب بغداد.

وأكدت الامانة في بيان "قيام ملاكاتها في بلدية الرشيد بحملة ليلية

ازالت خلالها السوق المسمى شعبياً (سوق الشرطة الرابعة) بالكامل

لغرض فتح الشارع 42 الفاصل بين المحلتين 855 والمحلة 857 امام حركة

السير والذي اغلق بفعل تجاوزات السوق الجسيمة لتباشر الكوادر

البلدية صباح اليوم برفع مخلفات الإزالة وتنظيف الموقع".

وأضاف البيان أن "حملة الإزالة تضمنت رفع اكثر من 200 كشك و 400

بسطة وجنبر بعد عدم استجابتهم للإنذار ولاكثر من مرة".

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