2019/08/22 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في دمشق احتفالاً مباركاً بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر.وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات العلمية والدينية، إضافة إلى طلاب الحوزات العلمية في منطقة السيدة زينب(ع).وبدوره افتتح سماحة الشيخ قيس الطائي موفد المرجعية المباركة من النجف الأشرف الاحتفال بكلمة ترحيبية تحدث فيها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي(دام ظله) في دمشق يحتفي بعيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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