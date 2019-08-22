وزارة التعليم تعلن عن استحداثات جديدة بعدد من الأقسام والكليات

2019/08/22 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي البحث العملي، اليوم الخميس، عن استحداثات جديدة بعدد من الأقسام والكليات، لافتة إلى أن العام (2019 ـ 2020) سيشهد تدشين نظام المقررات.وذكر الناطق الاعـلامـي بـاسـم الــوزارة سعد صـاحـب، في تصريح إن “الــلــجــان المـتـخـصـصـة كـثـفـت من اعمالها بهدف اكمال اجـراءات الاستحداثات الـتـي ستطرأ على بعض الكليات والاقـسـام بهدف خلق مساحة واسعة

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