دعوات لارسال قوات اضافية للمناطق الحدودية

2019/08/22 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة إرسال قوات إضافية إلى

المناطق الحدودية للسيطرة عليها خاصة فيما يتعلق بادخال البضائع

والمواد الممنوعة الى البلاد .

واكد عضو اللجنة بدر الزيادي انه تمت مفاتحة رئيس الوزراء من أجل

إرسال قوات للسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب الكثير من

المواد والمخدرات والممنوعات التي تدخل الى البصرة وترسل الى باقي

المحافظات.

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