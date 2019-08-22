2019/08/22 | 11:26

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الكربولي : رفع الحصانة عن النواب "حديث اعلامي"

قال عضو تحالف المحور الوطني صباح الكربولي ان الحديث عن رفع

الحصانة عن بعض النواب مجرد تسريبات اعلامية.

وقال الكربولي انه لم يرَ اي وثيقة تؤكد ذلك ، باستثناء رفع الحصانة

عن النائبين "طلال الزوبعي، وابتسام الدرب".وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب في وقت سابق رفع الحصانة عن واحد

وعشرين نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب

تنفيذية.

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