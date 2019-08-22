الاسدي : تلك الفعلة الاسرائيلية والامريكية لن تمر دون ان يكون لنا موقف صريح منها

2019/08/22 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اكد رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية، النائب أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن تلك الفعلة الاسرائيلية والامريكية لن تمر دون ان يكون لنا موقف صريح منها.وقال الأسدي، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه: “هاهي حلقات التآمر على الحشد ومكانته ودوره ومشروعه الوطني ومايمثل من رسالة في المقاومة والممانعة تظهر بقوة وتتحرك […]

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