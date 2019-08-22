2019/08/22 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى، على طليقته هند الحناوي، بشأن قضية نفقة ابنته لينا، موضحًا أن امتناعه عن دفع النفقة جاء بسبب التدليس والغش من طليقته.وظهر في مقطع فيديو بثه الفيشاوي عبر حسابه على موقع “انستغرام” بيان لمكتب المحاماة الذي يوكله الفنان المصري في قضاياه، حيث كشف عن موقفه القانوني من قضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد الفيشاوي يرد على طليقته بشأن نفقة ابنته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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