2019/08/22 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اعلنت امانة بغداد عن ازالتها سوق شعبي متجاوز جنوب بغداد.

وقال بيان للامانة، اليوم ان "ملاكات الامانة في بلدية الرشيد قامت بحملة ليلية ازالت خلالها السوق المسمى شعبياً سوق الشرطة الرابعة بالكامل لفتح الشارع 42 الفاصل بين المحلتين 855 والمحلة 857 امام حركة السير والذي اغلق بفعل تجاوز...

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