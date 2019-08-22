هل هي بوادر انشقاق ؟ .. الحشد الشعبي يتبرأ من تصريحات ابو مهدي المهندس .. وجهة نظره لاتمثلنا !

2019/08/22 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، إن البيان الذي أصدره نائبه، أبو مهدي المهندس، لا يمثل وجهة نظر الحكومة العراقية ولا الحشد الشعبي.

وأشار الفياض في بيان أصدره في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على الخميس إلى أن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مخازن أسلحة الحشد الشعبي كا...

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