انتقاد نيابي لعدم توحيد الموقف الحكومي من قصف مواقع الحشد

2019/08/22 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، عدم توحيد الموقف الحكومي من القصف الأمريكي والإسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي، فيما بينت أن الحكومة لم تتعامل بجدية مع قصف مواقع الحشد الشعبي واختراق السيادة.وقالت نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عدم توحيد الموقف الحكومي للحكومة وهيئة الحشد الشعبي أمر لا يصب بمصلحة […]

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