وضع سيبقى ببقاء النظام الايراني

2019/08/22 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مثنى الجادرجي لو قمنا بمقارنة بين الاوضاع الديموغرافية للشعب العراقي قبل وبعد تدخلات النظام الايراني، نجد فرقا کبيرا وشاسعا بينهما إذ لايمکن أن تشبه الاوضاع الحالية المتداعية والناجمة عن تأثير...أكمل القراءة ←

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