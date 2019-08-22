السند: دخول اسرائيل المجال العراقي اعلان حرب على العراق

2019/08/22 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..عد رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية احمد الاسدي، الخميس، دخول اسرائيل المجال العراقي اعلان حرب ضد العراق وشعبه وسيادته ومقدراته، معتبرا أن السكوت على العدوان ليس موقفا عقلانيا بل العقلانية.وقال الاسدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن” استهداف مقرات الحشد في صقر وبلد اول الغيث التامري على فتيتنا وحشدنا وقادة الثورة […]

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