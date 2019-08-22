2019/08/22 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد في جسم الإنسان السليم منظومة “الفلترة” الذاتية.وما نتناوله ونمط حياتنا يؤثران في عملية تجديد الأنسجة والنظم وأعضاء الجسم، ومن بينها منظومة الأوعية الدموية التي تعتبر الأهم.تحتاج الأوعية الدموية إلى مساعدة في بعض الأحيان، لمنع انسداد الشرايين بمواد ضارة.لذلك علينا تناول بعض المواد الغذائية التي تعمل على تنظيف الأوعية الدموية من الترسبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواد غذائية تساعد على فلترة الدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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