“بالصور”.. تظاهرة غاضبة في ديالى احتجاجاً على سوء الخدمات

2019/08/22 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق نظم اهالي ناحية كنعان في ديالى، تظاهرة احتجاجية على سوء الخدمات.وقال مراسل “يس عراق”، إن “المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة – بلدروز احتجاجا عل نقص الخدمات والماء والكهرباء”.

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