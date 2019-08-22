النزاهة تكشف عن نتائج تقصيها عقارات المنطقة الخضراء وتطالب بمحاسبة المتجاوزين

2019/08/22 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة عن توجيه رئيس الوزراء بتأليف لجنةٍ تتولى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليِّين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها،والمستحقات المالية المُترتِّبة بذمَّة شاغليها؛ بغيـة تسـديـدها.وذكر بيان للهيئة ان ” هذا التوجيه جاء بعد اطلاع رئيس الوزراء على نتائج التقرير الذي أعدَّته حول الإجراءات المُتَّخذة بشأن العقارات المُتميِّزة العائدة […]

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