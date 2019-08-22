بتغريدة له .. الحكيم يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة

2019/08/22 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة والدفاع عن حمى الوطن.وقال في تغريدة بموقعه على تويتر اليوم ابتدأها بهاشتاك #مالذي_يحدث؟ ان هناك انتهاكات متكررة للسيادة العراقية في ظل صمت رسمي وحكومي غريب عن كشف الجهات والاسباب والدوافع.واضاف الحكيم ان عبارات الادانة والاستنكار ماعادت كافية وما تتعرض له منشئاتنا […]

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