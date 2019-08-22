علماء يطورون اختبارا للتنبؤ باحتمال اقتراب الموت

2019/08/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور علماء في ألمانيا اختبارا جديدا للدم يمكن أن يتوقع احتمال موت الأفراد خلال السنوات العشر القادمة من حياتهم.وكشف العلماء عن 14 علامة بيولوجية في الدم، يبدو أنها تؤثر على خطر الوفاة، بعد تحليل حالة 44 ألف فرد.وترتبط المؤشرات الحيوية بعدة أمور، بدءا من المناعة والسيطرة على الجلوكوز، وحتى التحكم بالدهون والالتهابات.ووجدت

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