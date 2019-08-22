2019/08/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت الفنانة سوسن بدر خلال حديثها عبر برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الممثلة المصرية إسعاد يونس أن اسمها الحقيقي هو “سوزان”، مشيرةً إلى أنها واجهت معارضة قوية من والدها الذي لم يرغب بدخولها لعالم الفن، لكن والدتها ساعدتها بالالتحاق بمعهد التمثيل.وفيما أشارت إلى أنها شاركت في مسلسل أحلام الفتى الطاير،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي وكالة خطوة برس.

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