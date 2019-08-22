القبض على متهمين بالابتزاز والتسليب والتزوير في بغداد

2019/08/22 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، الخميس، عن القاء القبض على متهمين بالابتزاز والتسليب والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” مفارز مكافحة اجرام بغداد مكتب المدائن تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بتسليب عجلة اجرة نوع “سايبا” في منطقة جرف النداف من خلال قيامهم بضرب […]

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