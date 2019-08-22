2019/08/22 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، عن صعود بعض التجار الى مجلس النواب لحماية مص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة النيابية تهاجم "النواب التجار" وتتهمهم بغسيل الاموال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة النيابية تهاجم "النواب التجار" وتتهمهم بغسيل الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).