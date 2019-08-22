ضبط ومصادرة محلين يحتويان على ٣ أطنان من الادوية مجهولة المصدر في ديالى

2019/08/22 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن ضبط ومصادرة محلين يحتويان على ثلاثة أطنان من الادوية المجهولة المصدر في المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قسم التفتيش والشكاوى - شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة والتابعة لدائرة صحة ديالى نفذت مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية الأمن الوطني في ديالى حملة تفتيشية موسعة تم خلالها ضبط ومصادرة كميات من الادوية مجهولة المصدر".

وأضاف العزاوي ان "الحملة المشتركة اسفرت عن ضبط ومصادرة محلين وهميين يحتويان على ٣ أطنان من الادوية مجهولة المصدر في منطقة التحرير ضمن قضاء بعقوبة".

وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفق أوامر قضائية من المحاكم المختصة وتم احالة اصحاب المحلات الى المحاكم المختصة لأجراء اللازم بحقهم ".

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