البنتاغون يرفض اتهام امريكا باستهداف مستودعات اسلحة تابعة للحشد الشعبي

2019/08/22 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست متورطة في سلسلة الانفجارات الغامضة التي هزت في الآونة الأخيرة مواقع لقوات تابعة لـ"الحشد" (ويرجح أنها نتيجة للقصف من قبل طيران أجنبي).

وجدد المتحدث الأمريكي التأكيد على أن تواجد القوات الأمريكية في العراق يأتي دعما لجهود حكومة البلاد في مجال محاربة "داعش".

وتابع: "ندعم سيادة العراق ونلتزم بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام مجالها الجوي".

وجاءت هذه التصريحات ردا على اتهام نائب رئيس الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس" الولايات المتحدة بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية إلى العراق لاستهداف مستودعات أسلحة تابعة للحشد.

وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة ما وجهته إليها هيئة الحشد الشعبي العراقي من الاتهامات بمساعدة إسرائيل في قصف مواقع للحشد في العراق.

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