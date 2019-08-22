2019/08/22 | 11:39

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الرافدين يحدد المجمعات المشمولة بقروض الـ 100 مليون لشراء الوحدات السكنية

بغداد/...حدد مصرف الرافدين، الخميس، اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض ( 100 ) مليون دينار، للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و ( 50 ) مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "المجمعات الاستثمارية السكنية التي استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي ( مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة - مجمع العزيز السكني في محافظة الناصرية - مجمع بيسان السكني في محافظة الناصرية - مجمع مشروع اسكان الدوحة في محافظة السماوة )".

وأضاف البيان أنه "بإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق ".

وتابع أن "الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد".

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