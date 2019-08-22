الاصلاح على الطريقة العراقية

2019/08/22 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:وليد خالد مظاهرات مليونية صدعت رؤوسنا ، ودعوات وتحالفات يقول عنها اصحابها انها تهدف لتحقيق الاصلاح المنشود وبين كل هذه الارهاصات يطل علينا احد قادة الاحزاب السياسية وهو يحاول تلميع...أكمل القراءة ←

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