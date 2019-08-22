مؤسس هواوي: سنشكل جيشًا يسيطر على العالم

2019/08/22 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن مؤسس شركة هواوي رين جنغفي، إن هواوي تعتزم خلال العام الجاري الإنفاق أكثر على معدات الإنتاج لضمان استمرارية الإمداد، وتقليص الوظائف الزائدة، وتقليل المديرين غير الأكفاء، وذلك في وقت تعيش فيه الشركة مسألة حياة أو موت في أعقاب قيود التصدير الأمريكية.وقال جنغفي ، ان ” الولايات المتحدة قررت تمديد المهلة المقدمة للشركة […]

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