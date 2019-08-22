2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ادارة نفط الوسط تجدد تعاقدها مع اللاعب خضر علي للموسم الثاني لتمثيل فريقها الكروي

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