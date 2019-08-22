2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نشر الفيزيائي البريطاني، تيم بيرنرز لي، في CERN بسويسرا، أول موقع إلكتروني على الإطلاق ( WorldWideWeb) في 6 أغسطس عام 1991.وبحلول نهاية عام 1992، أُطلقت 10 مواقع على شبكة الإنترنت.وبعد أن أتاحت CERN تقنية W3 للجمهور على أساس خال من حقوق الملكية في عام 1993، بدأ الإنترنت في النمو تدريجيا ليصبح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم يبلغ عدد المواقع الالكترونية عالميا) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم يبلغ عدد المواقع الالكترونية عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).