صحة ديالى : فريق مشترك يضبط محلين وهميين للادوية المجهولة في المحافظة

2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلنت مديرية صحة ديالى، الخميس، ضبط ومصادرة محلين وهميين يحتويان على ٣ طن من الادوية المجهولة المصدر في منطقة التحرير ضمن قضاء بعقوبة.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قسم التفتيش والشكاوى - شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة برئاسة الدكتور حيدر فواز التميمي والتابعة لدائرة صحة ديالى مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية الأمن الوطني في ديالى نفذوا حملة تفتيشية موسعة تم خلالها ضبط ومصادرة كميات من الادوية مجهولة المصدر ".واضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفق أوامر قضائية من المحاكم المختصة وتم احالة اصحاب المحلات الى المحاكم المختصة لاجراء اللازم بحقهم".انتهى

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