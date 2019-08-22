أبناء البشرة السمراء في البصرة يطالبون بالرد على مسرحية ساخرة ضدهم

2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس تجمع أبناء البشرة السمراء في العراق، عبدالحسين عبدالرزاق، اليوم الخميس، بالرد على معاقبة المسيئين لهم في العرض المسرحي.

ووجه عبد الرزاق كلامه في بيان الى رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، ومهدي التميمي مدير حقوق الانسان في البصرة، رئيس نقابة الفنانين في البصرة، ومثقفي البصرة وكتابها وإعلاميها و فنانيها، قائلاً: "هذه لحظة امتحان للقيم والمعايير الانسانية العظيمة التي تعمر قلوبكم واذهانكم وارواحكم فالبصرة كلها وليس ابناء البشرة السمراء وحدهم في حاجة كبيرة الى اعلان الموقف المطلوب منكم جميعا ازاء وصول بضعة بهلوانيين وليس فنانين كانوا قد اساءوا الينا نحن ابناء البشرة السمراء بما زعموا انها {مسرحية} اسموها بعرس الغجر كانوا قد عرضوها على مسرح سينما سميراميس في بغداد وصفوا فيها السود بالعبيد والقرود وذلك بغية اذكاء روح السخرية من فئة اجتماعية لها ثقلها السكاني الكبير في البصرة".وأضاف البيان أن "تمكين فرقة هؤلاء المجرمين من عرض مسرحياتهم على مسارح البصرة يعد اساءة اخرى لنا بل جريمة كبرى نتمنى ان لا تحدث بفضل ما ننتظره منكم من موقف جاد وفاعل ومؤثر في ردع دعاة العنصرية ومروجي افكارها الخطيرة على امن وسلامة الجميع".انتهى

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