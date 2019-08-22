2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P_-l-L7g9nM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعترافات الإرهابي عبدلله خامس بتفجير سيارة في منطقة العوينات في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إعترافات الإرهابي عبدلله خامس بتفجير سيارة في منطقة العوينات في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).