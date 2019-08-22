نائب: البرلمان سيتخذ موقفا ضد إسرائيل

2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، الخميس ، سلاح الجو العراقي للتصدي لاي عدوان خارجي يحاول اختراق الاجواء العراقية دون موافقات حكومية وبرلمانية، فيما أكد أن البرلمان سيتخذ موقفا ضد الكيان الاسرائيلي.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القانون والدستور يسمح لقواتنا الامنية والحشد الشعبي التصدي لاي عدوان خارجي يحاول استهداف سيادة […]

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