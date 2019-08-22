فريق مشترك يضبط محلين وهميين للادوية المجهولة في ديالى

2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت مديرية صحة ديالى، اليوم الخميس، ضبط ومصادرة محلين وهميين يحتويان على ٣ طن من الادوية المجهولة المصدر في منطقة التحرير ضمن قضاء بعقوبة.وقالت المديرية في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “قسم التفتيش والشكاوى – شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة برئاسة الدكتور حيدر فواز التميمي والتابعة لدائرة صحة ديالى مع […]

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