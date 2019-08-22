2019/08/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني ، عن إصابة أربعة أشخاص ، الليلة الماضية ، بإندلاع نزاع عشائرياً مسلحاً بناحية عز الدين سليم شمال البصرة .وقال المصدر للنعيم نيوز ، إن نزاعاً مسلحاً إندلع بين عشيرتين بناحية عز الدين سليم شمال البصرة أسفر عن إصابة أربعة أشخاص إصابة أحدهم خطرة .وأشار إلى , أن الأجهزة الأمنية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاع عشائري مسلح يودي بإصابة أربعة أشخاص شمال البصرة النعيم نيوز.

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